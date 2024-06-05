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İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Binadaki balkon çöktü

Kartal'da 5 katlı binanın 3. katındaki balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkondan düşen moloz parçaları 2. kattaki balkona zarar verdi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA5 Haziran 2024 Çarşamba 21:27 - Güncelleme:
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Binadaki balkon çöktü
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Olay, saat 17. 45 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi Ardıç Ağacı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi.

HASAR MEYDANA GELDİ

İddiaya göre, yaklaşık 30 yıllık olan binanın 3. katında bulunan balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkonun moloz parçaları, 2. kattaki balkonun üzerine ve yola saçıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Çöken balkondan saçılan molozlar Kartal Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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