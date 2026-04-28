İstanbul'da tefecilik operasyonu! Banka yetkilileri gözaltında

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik yaptığı belirtilen Q Yatırım Bankası yetkilisi 4 kişi gözaltına alındı.

İHA28 Nisan 2026 Salı 09:50
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Q Yatırım Bankası'na yönelik "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında başlatılan soruşturmada, yeni bir operasyon başlatıldı.

Belirlenen oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verip haksız kazanç sağladıkları belirlenen söz konusu bankanın, bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürüttüğü, kredi kullandırılan şahıslardan erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edilerek haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı.

Bankacılık mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen finans kuruluşuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda yönetici konumunda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli kişiler sorgulanmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların ifade işlemlerine başlanırken, iddiaların merkezindeki bankaya yönelik daha önce de operasyon yapılmıştı.

Aynı soruşturmanın önceki ayağında, banka yetkilisi A.E., Y.M.ile M.A. hakkında 7 Kasım 2025'de adli işlem yapılmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde, şüpheli Ali Ercan'la bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan S.Ö., M.A.S., C.F.O., H.Ç., H.M.İ., İ.B., S.Y., M.S.Ö.ve F.S. isimli şahıslar hakkında soruşturma savcısınca yeni delillere ulaşılmış ve 7 Kasım 2025 ve 3 Ocak 2026 tarihlerinde bir dizi operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 4 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

  • tefecilik operasyonu
  • yüksek faiz
  • banka yetkilisi

