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İstanbul'da tekel bayiye baskın: 811 litre etil alkol yakalandı

Sahte alkol ölümlerinin ardından güvenlik güçleri denetimlerini artırdı. İstanbul emniyet ekipleri, Tuzla'daki bir tekel bayiye yaptığı baskında 811 litre etil alkol ele geçirdi.

DHA14 Ekim 2020 Çarşamba 11:55 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:55
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TUZLA'da bir tekel bayisine düzenlenen polis baskınında farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre etil alkol ele geçirildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bir tekel bayisine yasadışı etil alkol satışı yapıldığı bilgisini aldı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde bulunan tekel bayiine baskın düzenledi. İş yerinden yapılan inceleme ve aramalarda farklı markalara ait, bandrolsüz bir litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasadışı etil alkol ele geçirdi. İşyeri sahibi Mehmet Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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