İstanbul'da TEM Otoyolu'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı! Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Otoyolda Ankara istikametinde seyreden 06 EVC 454 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Yeşilfidan idaresindeki meyve yüklü 34 BY 2696 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin yan yattığı kazada, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralı sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.