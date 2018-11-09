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İstanbul'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı 

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve örgüte silah temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve örgüte silah temin ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 8 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 5 yedek şarjör, 124 mermi, 180 paket kaçak sigara ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

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