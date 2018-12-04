İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümü 27 Kasım'da, Gaziosmanpaşa'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılarak 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 2 ilçede operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 7 mermiyle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.