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İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve Gaziosmanpaşa'daki 2 aracın kundaklanması olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümü 27 Kasım'da, Gaziosmanpaşa'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılarak 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 2 ilçede operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 7 mermiyle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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