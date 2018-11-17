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İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alan,örgütsel toplantı ve görüşme gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
4 kişi yakalandı
 
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

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