İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında yer alan,örgütsel toplantı ve görüşme gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
4 kişi yakalandı
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
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