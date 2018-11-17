İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.