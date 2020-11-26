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İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ile 19 kişi gözaltına alındı.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:11
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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