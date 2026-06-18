İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4472
  • EURO
    53,2803
  • ALTIN
    6315.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da terör örgütlerine operasyon! 23 şüpheliden 21'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Güncel

İstanbul'da terör örgütlerine operasyon! 23 şüpheliden 21'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TKİP, TKEP/L ve MKP silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

IHA18 Haziran 2026 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon! 23 şüpheliden 21'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
ABONE OL

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, Türkiye Konünist İşçi Partisi (TKİP) içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 14 şüpheli, Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP/L) içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 9 şüpheli ve Maoist Komünist Partisi (MKP) içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüpheliler hakkında CMK 135 ve 140 kapsamında teknik takip ve iletişimin tespiti tedbirleri uygulanırken, MASAK ve HTS incelemeleri de gerçekleştirildi.

15 Haziranda İstanbul'da 24, Hatay'da 1 olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Soruşturma kapsamında emniyetteki sorguları biten 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.