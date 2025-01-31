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  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 46 kişi yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 46 kişi yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunarak örgüte taban kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 46 şüpheli yakalandı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 23:09 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 46 kişi yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği anlaşılan 52 şüpheli tespit edildi.

Elebaşılığını İsmail O'nun yaptığı şüphelilerin, yasa dışı sohbet ve mescit faaliyetleri kapsamında örgüte taban kazandırma amacıyla tebliğ çalışmalarında bulunduğu belirlendi.

Fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların örgüt yanlıları yararına kullanıldığı tespit edildi.

9 İLÇEDE 52 ADRESE OPERASYON

Savcılığın gözaltı kararı vermesi sonrası harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'daki 9 ilçede 52 adres ile Diyarbakır'daki 1 adrese operasyon düzenleyerek 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve bir tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 40'ı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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