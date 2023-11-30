İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8174
  • EURO
    31,5812
  • ALTIN
    1892.89
  • BIST100
    8028.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

IHA30 Kasım 2023 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile İstanbul'da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı şüphelileri yakın takibe alan polis, 9 'yabancı terörist savaşçı' için operasyonun düğmesine bastı. 11 ilçede 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı olarak baskında 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlarda, bu kişilerin kaldıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. Gözaltına şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

  • DEAŞ operasyonu
  • DEAŞ
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.