İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile İstanbul'da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı şüphelileri yakın takibe alan polis, 9 'yabancı terörist savaşçı' için operasyonun düğmesine bastı. 11 ilçede 14 farklı adrese yapılan eş zamanlı olarak baskında 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı baskınlarda, bu kişilerin kaldıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere TEM şubeye getirildi. Gözaltına şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.