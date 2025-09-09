İSTANBUL 28°C / 18°C
9 Eylül 2025 Salı
Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler iletilen ve örgüt yanlısı şahıslarla irtibatlı olan 19 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

9 Eylül 2025 Salı 12:20
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler iletilen ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen 10 yabancı terörist belirlendi. Öte yandan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yanlısı şahıslarla irtibatlı olan, örgüte müzahir sosyal medya paylaşımlarında bulunan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı bilgileri bulunan 9 şahıs da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildi.

19 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'un 12 ilçesinde 21 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 19 şüpheli gözaltına alındı.

