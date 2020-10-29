İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2020 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2827
  • EURO
    9,781
  • ALTIN
    500.749
  • BIST100
    1126.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: çok sayıda gözaltı var
Güncel

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli bir çok ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

DHA29 Ekim 2020 Perşembe 07:42 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 07:42
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da bulunduğu bir çok ilçede DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 02:00 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALDI

Operasyona destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphelilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ardından bina etrafında Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.