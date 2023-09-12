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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 10 gözaltı

Şişli'de, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

AA12 Eylül 2023 Salı 18:59 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 10 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'nde, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket edildiği, giriş kapıları ve odaları çelik levhalar ile güçlendirilen, kozmik odaların bulunduğu, bu odalarda örgütün sözde yurt dışı merkez komitesi ile yazışmalarının yapıldığı tespit edildi.

Çelik kapıların içeri giriş süresini uzattığı anlaşılan merkezde, örgüte ait çok sayıda yasaklı yayın, dergi, kitap, broşür bulunduğu, elde edilecek dijital materyallerde örgüte ait önemli bilgilerin bulunabileceği ve aranan örgüt mensuplarının saklanabileceği şeklindeki bilgilere istinaden Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne 8 Eylül'de operasyon yapıldı.

- 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Operasyonda şüpheliler D.P, S.A, M.K, S.K, H.İ, R.Ş, B.Y, R.A, V.D. ile E.Ç. gözaltına alındı.

Kültür merkezinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 8'i serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

  • Şişli operasyonu
  • DHKP/C
  • 10 şüpheli

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