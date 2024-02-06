İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5563
  • EURO
    32,9007
  • ALTIN
    1999.18
  • BIST100
    8869.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C mensubu oldukları öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA6 Şubat 2024 Salı 23:13 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu
ABONE OL

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş açan ve burada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın cesetleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kurumun bekleme salonunda slogan attıkları ve DHKP/C terör örgütü mensubu oldukları öğrenilen Selda Ö, Meryem Ö. ve Merve D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.