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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunan bazı şüphelilerin, Şişli Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde örgüt içi toplantı gerçekleştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında adrese düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 7 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aynı adrese 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonda ise 2008'de Dursun Karataş'ın ölümünden sonra terör örgütü DHKP/C'nin elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter, "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel ile operasyon sırasında binada bulunan Betül Varan ve Sultan Gökçek gözaltına alınmıştı.

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