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Güncel

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 07:11 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:13
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kentin farklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgüt dokümanları ele geçirildi.

Şüphelilerin, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

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