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Güncel

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın eylemcilerine operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 09:47 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 09:47
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyete bulundukları ve kent genelinde çeşitli yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Sultangazi’de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 6'sını yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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