İstanbul'da terör örgütü PKK'nın eylemcilerine operasyon

AA 22 Ocak 2021 Cuma 09:47 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 09:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyete bulundukları ve kent genelinde çeşitli yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Sultangazi’de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 6'sını yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.