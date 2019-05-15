İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına dağa çıkıp kırsalda eğitim aldıktan sonra yurda giriş yaptıkları belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için bu sabah saatlerinde peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda ilçede 14 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 PKK’lı yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan PKK’lıların, kırsaldan kente geldikten sonra Esenyurt’ta korsan gösteri faaliyetine katıldıkları, örgütün İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcal lehine eyleme düzenledikleri ve toplumsal olaylara karıştıkları iddia edildi.

Terör polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Örgüt üyelerinin emniyetteki sorguları devam ediyor.