Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen, bu doğrultuda haklarında ifade/beyan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları bulunan bazı teröristler tespit edildi.

Emniyet ekipleri, teröristlerin yakalanması için dün operasyonun düğmesine bastı. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 9 PYD/YPG üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bu örgüt mensuplarının saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve farklı çap ve ebatlarda 72 mermi ele geçirildi. Yakalanan 9 terör örgütü üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde yer alan Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. Geçmişte bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen 9 kişinin polisteki sorgusu devam ediyor.