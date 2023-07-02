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İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı. Operasyonlarda dijital materyallerle çeşitli çap ve ebatlarda 72 mermi ele geçirildi.

IHA2 Temmuz 2023 Pazar 10:44 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen, bu doğrultuda haklarında ifade/beyan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları bulunan bazı teröristler tespit edildi.

Emniyet ekipleri, teröristlerin yakalanması için dün operasyonun düğmesine bastı. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 9 PYD/YPG üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bu örgüt mensuplarının saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve farklı çap ve ebatlarda 72 mermi ele geçirildi. Yakalanan 9 terör örgütü üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde yer alan Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. Geçmişte bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen 9 kişinin polisteki sorgusu devam ediyor.

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