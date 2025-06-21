İstanbul'da ''Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi'' başladı

FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Derneğin Kurucu Başkanı Ahmet Durkaya, Terörsüz Türkiye'nin bir slogan değil, bir davet olduğunu söyledi.

Bu davetin birlik olmaya, bilinçlenmeye ve sabırla geleceği inşa etmeye çağrı olduğunu belirten Durkaya, bugün burada platformun kurucu başkanı kimliğiyle değil, bu toprağın bir evladı, bu milletin bir ferdi olarak katılımcıların karşısında olduğunu ifade etti.

Durkaya, kendisinin de terörsüz Türkiye'nin hayalini kurduğunu vurgulayarak, "İnanıyorum ki bu hayal, yalnızca bir temenni değil, hepimizin ortak duası, ortak beklentisi ve en önemlisi ortak mesuliyetidir. Biz bugün bu çatının altında yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Biz, bu topraklarda kardeşliğin, adaletin ve huzurun yeniden yeşermesi için niyet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlik varsa rahmet vardır, ayrılıkta ise azap vardır ve yine biliyoruz ki Allah, bize adaletle hükmetmeyi, mazluma sahip çıkmayı, zalime karşı durmayı emrediyor." ifadesini kullandı.

Terörün sadece bir güvenlik meselesi değil aynı zamanda vicdan meselesi de olduğunu kaydeden Durkaya, "Bu mücadele yalnızca silahla değil imanla, bilgiyle, eğitimle, ahlakla, sevgiyle ve kararlılıkla yürütülmelidir. Bugün burada bir araya gelmiş olmamız bile başlı başına güçlü bir mesajdır. Çünkü buradan yükselecek her samimi söz, belki bir çocuğun geleceğine ışık olacak, belki de uzak bir köyde dua eden bir ninenin yüreğine umut düşürecektir." diye konuştu.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAZILI MESAJI OKUNDU

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderdiği yazılı mesaj da okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte gerçekleştireceğiz ve çıktığımız bu yolda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği hep birlikte kucaklayacağız. Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadelede toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen etkinliğinizin, akademisyen, gazeteci ve sanat dünyasından önemli isimlerin görüşleriyle önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Uluslararası Terörsüz Türkiye Kongresi'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, kıymetli misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Eski AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Medya Platformu Onursal Başkanı Mustafa Çınar'ın da konuşma yaptığı kongrede, "Toplumsal ve Bölgesel Tahayyüller" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Şehit Yılmaz Güneş'in annesi Ayşe Güneş

- ŞEHİT ANNELERİNDEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

Şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır ile şehit Yılmaz Güneş'in annesi Ayşe Güneş, terörün bitmesini ve "Terörsüz Türkiye" istediklerini belirtti.

Şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır

Sağlık sorunlarından ötürü katılım sağlayamayan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de programa telefonla bağlanarak, "Anneler artık ağlamasın. Bizim evlatlarımız şehit edildi. Başka evlatlar şehit edilmesin. Yeter ki artık bitsin. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den razı olsun." dedi

"Sanatsal İzdüşümler ve Kültürel Notlar", "Akademik ve Düşünsel Kodlar" ve "Toplumsal ve Bölgesel Tahayyüller" başlıklı oturumlarla gün boyu sürecek kongre, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.