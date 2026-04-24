  İstanbul'da toplu taşıma kabusu: Çileden çıkan yolcular metrobüsün önünü kesti
Güncel

İstanbul'da toplu taşıma kabusu: Çileden çıkan yolcular metrobüsün önünü kesti

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs hattında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, duraklarda izdihama ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Çileden çıkan vatandaşlar, metrobüsün önünü kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 10:41 - Güncelleme:
İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattında aksamalar yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.

Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar doldu. Durakta dakikalarca bekleyen yolcular, gelen araçların dolu olması sebebiyle duraklarda durmadan yola devam ettiğini iddia etti.

Durumun uzaması üzerine bazı duraklarda tansiyon yükseldi. Araçlara binemeyen bir grup vatandaş, durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçerek seferlerin devam etmesini engelledi.

Vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı.

