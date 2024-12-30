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İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk
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Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da yoğunluk oluşurken, Edirne istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Mahmutbey Gişeleri ile Seyrantepe ve Kağıthane arasında bazı bölgelerde araçlar trafik nedeniyle yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Pendik ile Avrasya Tüneli arasında, Ankara istikametinde ise Kozyatağı ile Maltepe arasında trafik zaman zaman yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne yönünde Sancaktepe'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanıyor. Ankara istikametinde de araçlar Samandıra gişelere kadar güçlükle ilerliyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda yüzde 67'ye kadar ulaşırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 58'e çıktı.

  • İstanbul yoğunluk
  • trafik
  • toplutaşıma

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