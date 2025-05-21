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İstanbul'da toplu taşımada kriz... Yarın binlerce otobüs çalışmayacak

CHP'li İBB yönetiminin ödemeleri yapmaması nedeniyle 3 bin 41 otobüs için kontak kapatma kararı alındı. İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri sahipleri, İBB yönetiminden dört aydır ödeme alamadıkları için bu kararı aldıklarını açıkladı.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
İstanbul'da toplu taşımada kriz... Yarın binlerce otobüs çalışmayacak
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CHP'li belediyelerden hak ediş ödemelerini alamayan işçiler, seslerini grev yaparak duyurmaya çalışıyor. İzmir'de temizlik işçilerinin, Bursa'da toplu taşıma personelinin grev kararı almasının ardından şimdi de İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri kontak kapatma kararı aldı.

İETT'den aylardır ödeme alamayan halk otobüsü sahipleri, yarın kontak kapatacak.

22 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA KRİZİ

İBB'den 4 aydır para alamayan özel halk otobüsü sahipleri, greve gitme kararı aldı. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık 22 Mayıs'ta özel halk otobüslerinin kontak kapatacaklarını söyledi.

Ovacık, açıklamasında 4 aydır para alamadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler.' dedi.

METRO VE METROBÜS DURAKLARI DOLUP TAŞACAK!

Halk otobüslerinin grev kararı almasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde yolcu trafiğinde yoğunluk yaşanacak.

Vatandaşlar, alternatif güzergahları araştırırken, metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşacağı tahmin ediliyor.

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