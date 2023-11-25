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İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat! Zorunlu kar lastiği uygulaması tarihi erkene çekildi

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu uygulaması başlayan İstanbul'da jandarma ekiplerince, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi. Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak ticari araçlardaki zorunlu kış lastiği uygulaması, İstanbul'da valiliğinin aldığı kararla 25 Kasım'a çekildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
İstanbul'da trafiğe çıkacaklar dikkat! Zorunlu kar lastiği uygulaması tarihi erkene çekildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan 20024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, Başakşehir Fenertepe gişelerinde denetim noktası oluşturdu.

Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşıma maksadıyla kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği denetimi yapan ekipler, durdurulan araçların lastiklerinin derinliğini ölçerken sürücüleri de bilgilendirdi.

Şehirler arası taşımacılık yapan otobüslerdeki yolculara da kış lastiği konusunda bilgi verildi.

Ayrıca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında broşürlerinin dağıtıldığı kadınlar, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ilişkin bilgilendirildi.

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