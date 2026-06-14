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İstanbul'da trafiğe etkinlik düzenlemesi: 3 ilçede bazı yollar kapalı olacak

İstanbul'da düzenlenecek 'Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu' etkinliği nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

AA14 Haziran 2026 Pazar 00:43 - Güncelleme:
İstanbul'da trafiğe etkinlik düzenlemesi: 3 ilçede bazı yollar kapalı olacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ilçeyi kapsayan etkinlik nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlik nedeniyle bugün saat 09.00'dan program bitimine kadar Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan, Tersane caddeleri ile Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi caddeleri ve Tarlabaşı Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif olarak kullanılabilecek.

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