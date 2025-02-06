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İstanbul'da trafiğe yağışlı hava etkisi

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
İstanbul'da trafiğe yağışlı hava etkisi
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Kentin bazı bölgelerinde etkili olan karla karışık yağmurun etkisiyle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında trafik ağır ilerliyor.

Haliç Köprüsü girişinde başlayan trafik yoğunluğu Edirnekapı'ya kadar etkili olurken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasıda, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Her iki yakada da bazı ana arterlerle sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu oluştu.

- TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Haftanın dördüncü iş gününde işe ve okula gitmek isteyenlerin, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Ayrıca, bazı üst geçitlerde meydana gelen buzlanmaya karşı belediye ekiplerince tuzlama yapılıyor.

Öte yandan, kar yağışına ilişkin yapılan uyarı doğrultusunda ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları bekletiliyor.

İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda yüzde 72, kent genelinde ise yüzde 63'e kadar çıktı.

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