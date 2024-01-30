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  • İstanbul'da trafiği felç eden kaza! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Güncel

İstanbul'da trafiği felç eden kaza! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışması devam ediyor.

IHA30 Ocak 2024 Salı 10:03 - Güncelleme:
İstanbul'da trafiği felç eden kaza! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışması devam ediyor.

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