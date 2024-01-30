İstanbul'da trafiği felç eden kaza! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışması devam ediyor.
Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışması devam ediyor.