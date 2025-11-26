İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4482
  • EURO
    49,2333
  • ALTIN
    5682.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor! Araçlar güçlükle ilerledi
Güncel

İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor! Araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor! Araçlar güçlükle ilerledi
ABONE OL

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Okmeydanı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da bazı bölgelerde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Edirne istikametinde Esenler'de başlayan trafik Esenyurt'a kadar devam ediyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda yoğunluk Ankara istikametinde Göztepe'den Kartal'a kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 81 seviyelerine kadar ulaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.