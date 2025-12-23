İSTANBUL 13°C / 7°C
23 Aralık 2025 Salı
Güncel

İstanbul'da trafik çilesi: Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı

İstanbul'da haftanın ikinci mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 85'e kadar çıktı.

23 Aralık 2025 Salı 09:48
İstanbul'da trafik çilesi: Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı
Megakentte haftanın ikinci iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç ile Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında, otogar hal yolu ile sahil hattındaki Kennedy Caddesi'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 69'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

