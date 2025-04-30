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Güncel

İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 19:41 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
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Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanırken, Pendik'ten Tuzla'ya kadar çift yönlü trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinden Kağıthane'ye kadar her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar araçlar yavaş ilerlerken Mecidiyeköy mevkisinde ise yolun çift yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Aynı yolun Haliç Köprüsü-Mecidiyeköy istikametinde de trafik ağır seyrediyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 80 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Öte yandan, iş çıkışı saati olması nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullananlar bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 76'ya kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 olarak ölçülüyor.

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