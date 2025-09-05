İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı, köprüler kilit

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle TEM Otoyolu, köprüler ve ana arterlerde akşam saatlerinde araçlar adeta durma noktasına geldi.

AA5 Eylül 2025 Cuma 20:14 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı, köprüler kilit
Yaz tatilinin bitimiyle beraber kent genelinde ana arter ve caddelerde akşam saatlerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Okul servislerinin de yola çıktığı haftanın son iş gününde Anadolu ve Avrupa yakalarında trafikte yoğunluk dikkati çekiyor.

Anadolu Yakası'nda, TEM Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda başlayan trafik yoğunluğu Ankara-Samandıra yol ayrımına kadar devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönü ile Avrasya Tüneli çıkışında araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt ile Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk sürüyor.

Son verilere göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

Popüler Haberler
