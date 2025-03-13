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İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'i geçti

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde iftar saatinin yaklaşmasıyla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA13 Mart 2025 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'i geçti
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Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ, Halıcıoğlu ve Ayvansaray'da Ankara istikametinde trafik yoğun seyrederken, Edirne istikametinde akıcı ilerliyor.

D-100 kara yolu Okmeydanı, Çağlayan, Merter ve Bahçelievler mevkilerinde çift yönlü, O3 Otoyolu Bayrampaşa mevkisinde ise Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ve Kartal arası trafik çift yönlü ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidişte yoğunluk Altunizade'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.

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