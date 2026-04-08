  İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı
İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e çıkarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan güzergâhlarda araçlar adım adım ilerledi. Metro ve metrobüs bağlantı noktalarında da vatandaşlar araçlara binemez hale geldi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 09:13
İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu kent genelini felç etti. Özellikle Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e tırmanan yoğunluk, köprü ve otoyol bağlantılarını kilitledi. Toplu taşıma hatlarında da benzer bir kaos yaşandı.

ANADOLU YAKASI'NDAN AVRUPA'YA GEÇİŞ TAMAMEN KİLİTLENDİ

Kentte Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin kullanıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bu bölgelere ulaşmak için kullanılan ana ve ara yollarda trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunda da Kadıköy-Kartal arasında araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun Altunizade mevkisindeki trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de devam ediyor.

TEM OTOYOLU VE ŞİLE OTOYOLU'NDA DA ARAÇLAR AĞIR İLERLEDİ

TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Otoyolun Sultanbeyli ile Ataşehir arasında da yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda Çekmeköy ve Ümraniye arasındaysa araçlar ağır ilerliyor.

AVRUPA YAKASI'NDA D-100 VE TEM'DE YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Sefaköy, İncirli ile Haliç Köprüsü arasında araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Avcılar gişelerden Mahmutbey'e kadar yoğunluk sürüyor.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTU

Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda yüzde 58 ve kent genelinde yüzde 67 olarak ölçüldü.

