İş çıkışı saatine iftara yetişmek isteyenlerin de eklenmesiyle kentte trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'den başlayan trafik, Yenibosna, Bahçelievler ve İncirli mevkilerinde daha da yoğunlaşıyor.

Cevizlibağ, Merter ile Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında görülen trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde Samatya sahil yolunda yer yer yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe, Hasdal ve Maslak'ta her iki yönde de trafik ağır ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki istikamette yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy ve Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakasına geçişlerde Altunizade'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Kavacık'tan başlarken, diğer yönde Ataşehir'e kadar devam ediyor. Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye'den Altunizade'ye kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

İftar saatinde evlerine yetişmek isteyen yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluktan dolayı araçlara binmekte güçlük çekti. Aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da zaman zaman yoğunluk oluştu.

Trafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.