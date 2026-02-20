İSTANBUL 18°C / 8°C
  İstanbul'da trafik denetimi! 848 araca ceza kesildi
İstanbul'da trafik denetimi! 848 araca ceza kesildi

İstanbul'da, trafikte kaynak yapan, taralı alanlara ve emniyet şeridine giren sürücüler havadan tespit edildi. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yazıldı.

20 Şubat 2026 Cuma 23:17
İstanbul'da trafik denetimi! 848 araca ceza kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-12 ve 19 Şubat günlerinde trafikte dron destekli çalışma yaptı. İl genelinde 48 noktada 17 dron, 50 ekip ve 35 motosikletli olmak üzere toplam 153 polis katıldı. Yapılan çalışmada taralı alan, şerit ihlali ve kaynak yapan araç sürücüler, tespit edildi.

7 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, tehlikeli şerit değiştirmekten 128 araca, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan 452 araca, araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmekten 35 araca, hatalı şerit değiştirmekten 43 araca ve diğer maddelerden 184 adet olmak üzere toplam 841 araca idari para cezası uygulandı, 7 araç ise trafikten men edildi.

Trafikte güvenliği sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceği bildirildi.

