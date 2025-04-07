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  • İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 74'e ulaştı
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İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 74'e ulaştı

Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik adeta kilitlendi. Yağışlı hava ve mesai çıkışı, ulaşımı durma noktasına getirdi. Paylaşılan verilerde trafiğin yüzde 74'e ulaştığı görüldü.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 74'e ulaştı
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Kentte, haftanın ilk iş gününde mesai saatinin de bitimiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, bazı ana yollarda yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanıyor. Pendik'ten Tuzla'ya kadar çift yönlü trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den Ataşehir'e kadar, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve Tem bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

KÖPRÜ GİRİŞLERİNDE EKSTRA YOĞUNLUK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Acıbadem ayrımından başlıyor. Öte yandan köprüye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle köprünün Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Giyim Kent mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, Esenyurt Gişelere kadar sürüyor.

D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar araçlar yavaş ilerliyor, Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde, Haramidere ve Beylikdüzü arasında ise Edirne yönünde trafik ağır seyrediyor. Avcılar ile Küçükçekmece arasında da Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Verilere göre, kent genelinde yüzde 74'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü.

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