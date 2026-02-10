İSTANBUL 8°C / 5°C
Güncel

İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü bazı bölgelerde trafik yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı.

10 Şubat 2026 Salı 10:59
İstanbul'da trafik durma noktasında: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
Kentte, bazı bölgelerde meydana gelen kazalar ile devam eden yol yapım çalışmalarının da etkisiyle sabah saatlerinde ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt'ta başlayan trafik Küçükçekmece'ye kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Yenibosna mevkisinde yoğunluk görülürken, aynı istikamette Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında da araçlar ağır seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 65 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 80'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 54 olarak ölçüldü.

