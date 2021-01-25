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İstanbul'da trafik felç!

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu sürüyor. Zaman zaman yüzde 80'nin üzerine çıkan trafik yoğunluğu saat 14.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:28
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunlaştı. Yağmurun da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda da Bağdat Caddesi'nin Bostancı'dan Göztepe'ye kadar olan kısmı, D-100 Karayolunun Göztepe Kartal arasında kalan kısmı, TEM Otoyolu'nda da Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile Otoyolu Üsküdar yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

İBB'nin mobil trafik uygulamasına göre, zaman zaman yüzde 80'nin üzerine çıkan trafik yoğunluğu saat 14.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

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