İstanbul'da trafik felç: Yoğunluk yüzde 90'ı buldu

Haftanın üçüncü iş günü akşamında İstanbul genelinde trafik yoğunluğu zirveye ulaştı. Ana arterler, köprü bağlantıları ve sahil yollarında ilerleme güçleşti.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, 5. Levent, Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Karaköy, Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğun seyrediyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Ataşehir ile Kartal arasında yer yer trafik artarak ilerlerken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar yoğunluk devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Ümraniye mevkisinden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Kadıköy'den başlıyor.

E-80 otoyolunda da Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafiğin yoğun olduğu görülürken, Şile Otoyolu'nda da Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Verilere göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 ölçüldü.

