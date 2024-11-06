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  • İstanbul'da trafik kilit! Akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
Güncel

İstanbul'da trafik kilit! Akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın üçüncü mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk haritasına göre Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olduğu belirtildi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 19:17 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kilit! Akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
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Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haliç Köprüsü'nden Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

Basın Ekspres Yolu ile O-3'te de trafik çift yönlü olarak yoğun seyrediyor.

Ayrıca, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde Edirne istikametinde trafiğin yoğun olduğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk mevcut.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Kavacık'tan başlayan trafik, diğer yönde köprü üzerinde başlayıp Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

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