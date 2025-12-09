İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5892
  • EURO
    49,6036
  • ALTIN
    5767.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da trafik kilit! Araçlar güçlükle ilerledi
Güncel

İstanbul'da trafik kilit! Araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'da, mesai bitimiyle trafik yoğunluğu E-5 ve ana arterlerde yüzde 81'e ulaştı.

IHA9 Aralık 2025 Salı 18:39 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kilit! Araçlar güçlükle ilerledi
ABONE OL

İstanbul'da, mesai bitimiyle trafik yoğunluğu E-5 ve ana arterlerde yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.26 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü.

E-5 Karayolu ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bahçelievler Yenibosna E-5'te, Anadolu ve Avrupa yakaları istikametlerinde trafik durma noktasına geldi. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.