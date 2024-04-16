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İstanbul'da trafik kilit

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA16 Nisan 2024 Salı 09:41 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kilit
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Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Avrasya Tüneli'nde meydana gelen hasarlı trafik kazasının ardından 2 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sonrası bölgedeki araç yoğunluğu sürüyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise Sultanbeyli mevkisi ile Ataşehir Kavşağı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkisinde trafik yoğun, Edirne istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

Batışehir'de, İstoç Kavşağı Tekstilkent yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik akışı tek şeride düşürüldü. Bu nedenle bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise ortalama yüzde 56 ölçüldü.

- TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA YOLCU YOĞUNLUĞU GÖRÜLDÜ

Öte yandan, sabah saatlerinde mesaiye başlayan vatandaşlar, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtları gibi toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yolcular sıraya girdi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar güçlükle ilerledi.

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