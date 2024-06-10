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İstanbul'da trafik kilit

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kilit
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Güngören ile Haliç arasında sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Beylikdüzü ve Küçükçekmece arasında ise bazı bölgelerde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

TEM otoyolu Esenyurt-Halkalı ile Gaziosmanpaşa-Kağıthane arasında trafik akışında sıkışıklık yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde de trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal'dan Avrasya Tüneli'ne kadar araçlar zaman zaman güçlükle ilerliyor. Diğer yönde ise Bostancı ve Maltepe arasında yoğunluk gözleniyor.

TEM otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir, Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında yoğunluk oluştu.

Şile otoyolunda, Nevzat Demir Tesisleri Ümraniye mevkisi TEM istikametinde yoğunluk gözlenirken, Çekmeköy istikametinde araç yoğunluğu akıcı seyrediyor.

Kentte toplu ulaşımda da bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 09.00'da ortalama yüzde 63 olarak ölçüldü.

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