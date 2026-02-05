İSTANBUL 14°C / 11°C
Güncel

İstanbul'da trafik kilit

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kilit
Kentte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal'dan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi, Acıbadem ve Altunizade mevkilerinde de araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nun Sancaktepe ve Ümraniye kısımlarında da trafik yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolunun Zeytinburnu, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa'dan Seyrantepe'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

Öte yandan, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda yüzde 72, kent genelinde ise yüzde 62'lere ulaştı.

