İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 85'e yükseldi

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Uzunçayır'dan Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk görülüyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Trafik yoğunluğu verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.