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  • İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı
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İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 19:13 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı
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Kentte, 5 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından, buzlanma ve don uyarılarının da yapıldığı haftanın ilk mesai gününde, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Çağlayan'da araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ise Zincirlikuyu'dan Mecidiyeköy'e ve Edirnekapı'dan Avcılar'a kadar yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt'tan Mahmutbey Kavşağı'na kadar araçlar yoğunluk oluştururken Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane'de trafik yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yöne doğru giriş ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE SEYREDİYOR

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye'de, Ankara istikametinde ise Göztepe, Bostancı ve Maltepe bölgelerinde araçlar güçlükle seyrediyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelere kadar yoğunluk gözlenirken, ters yönde Sultanbeyli'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısına kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın ardından bazı bölgelerde buzlanma etkisi halen görülürken, özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluştu.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 90'a kadar ulaşırken, kent genelindeki ise yüzde 87 ölçüldü.

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