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  • İstanbul'da trafik magandalığı! Çocuklarının gözleri önünde saldırıya uğradı
Güncel

İstanbul'da trafik magandalığı! Çocuklarının gözleri önünde saldırıya uğradı

Maltepe sahil yolunda sola dönüş yapmak için bekleyen kadın sürücü, yanında bulunan 2 çocuğuyla birlikte trafikte saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA1 Haziran 2025 Pazar 13:47 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik magandalığı! Çocuklarının gözleri önünde saldırıya uğradı
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Olay, Maltepe sahil yolunda 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sola dönüş yapmak için ikinci sırayı oluşturan kadın sürücü, beklediği sırada arkasındaki aracın sürücüsü art arda kornaya bastı, el kol hareketleri yaptı.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Ardından aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi, bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Kadının elindeki telefonu alan saldırgan daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı.

O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında panik yaşadığı görüldü.

  • sürücü saldırı
  • trafik saldırısı
  • Maltepe olayı

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