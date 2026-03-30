İstanbul'da trafik tartışması kanlı bitti

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan bir sebepte trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişinin Tolga T. olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.