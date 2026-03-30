İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4764
  • EURO
    51,1751
  • ALTIN
    6483.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da trafik tartışması kanlı bitti

Esenyurt'ta iki sürücü sokak ortasında bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İHA30 Mart 2026 Pazartesi 10:37
İstanbul'da trafik tartışması kanlı bitti
ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan bir sebepte trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişinin Tolga T. olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

  • sokak kavgası
  • silahlı kavga
  • sokak ortası kavga
  • silahlı çatışma
  • Esenyurt olayı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.