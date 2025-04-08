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Güncel

İstanbul'da trafik yine kilit! Toplu ulaşımda yoğunluk oluştu

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü mesai bitiminde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

AA8 Nisan 2025 Salı 19:39 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yine kilit! Toplu ulaşımda yoğunluk oluştu
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Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanırken, Pendik'ten Tuzla'ya kadar trafiğin çift yönlü ağır ilerlediği görüldü.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den Sancaktepe'ye, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk gözlendi.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görüldü.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar araçlar yavaş ilerledi. Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk gözlenirken, Cevizlibağ ile Küçükçekmece arasında da trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde, Haramidere ile Beylikdüzü arasında ise Edirne yönünde trafiğin ağır seyrettiği görüldü. Avcılar ile Küçükçekmece arasında da Ankara istikametinde yoğunluk gözlendi.

Toplu ulaşımda ise bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında kalabalıklar oluştu.

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